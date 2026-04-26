جامعة “باتنة 2” تحتضن هاكاثون للحلول الرقمية في الطاقات المتحددة

تحتضن جامعة باتنة 2 نهاية أفريل الجاري 2026 فعالية علمية إقليمية تجمع طلبة وخبراء من الجزائر وتونس وليبيا في إطار هاكاثون مخصص للحلول الرقمية في مجال الطاقات المتجددة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وخلق بيئة محفزة على الابتكار من خلال ورشات تدريبية وجلسات تأطير متخصصة. كما يتضمن البرنامج منافسة تمتد على مدار 24 ساعة لتطوير مشاريع مبتكرة، تعرض لاحقا أمام لجنة تحكيم.

ومن أجل هذه التظاهرة العلمية تعمل جامعة فيسديس على توفير كافة الظروف التنظيمية واللوجستية لضمان نجاح الحدث. الذي ينتظر منه فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين، مع تتويج أفضل المشاريع في ختام التظاهرة.