جامعة باتنة1 تُعلّق إمتحانات السداسي الأوّل وتغلق الإقامات الجامعية

قرّرت الخلية المحلية لمتابعة السنة الجامعية 2021/2022 لجامعة باتنة 1، تعليق الإمتحانات وإخلاء الإقامات الجامعية بداية من يوم غد الإثنين.

وحسب بيان لجامعة باتنة 1، فإن قرار تعليق الدراسة جاء نظرا لتطور الوضعية الوبائية جراء إنتشار فيروس كورونا. وبعد القرارات التي أصدرتها السلطات العليا ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا بالبلاد. حيث تم صبيحة اليوم الأحد عقد إجتماع الخلية المحلية بالجامعة بقاعة المحاضرات الكبرى باشراك أعضاء مجلس الجامعة.

وأضاف البيان، أنه تقرر من خلال الإجتماع تعليق امتحانات السداسي الأول الخاصة بالدفعة الثانية التي كانت مبرمجة من يوم 25 جانفي الجاري الى 2 فيفري المقبل. كما تقرّر تعليق جميع الانشطة البيداغوجية لمدة 8 ايام بداية من غد الاثنين. بالإضافة كذلك إلى إخلاء الاقامات الجامعية من جميع الطلبة بداية من مساء غد الاثنين.

وأشارت الجامعة إلى أن الأسرة الجامعية مدعوة إلى الأإقباب بكثافة على عملية التلقيح. خاصة وأن مركز التلقيح ضد كورونا سيبقى مفتوحا.