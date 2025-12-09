جامعة بسكرة تحتضن المؤتمر العربي الثالث للميكانيكا والهندسة

احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بالقطب الجامعي شتمة، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للميكانيكا والهندسة ARCME’25 الذي نظمته كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة بسكرة. بحضور واسع لإطارات ومسؤولي الجامعة يتقدمهم مدير الجامعة الأستاذ عبد الحميد جفال، رفقة نوابه. عمداء الكليات، ومديري ملحقتي الطب والمدرسة العليا للأساتذة، إلى جانب نخبة من الأساتذة والباحثين والطلبة.

ويتميز مؤتمر ARCME’25 بمشاركة عربية معتبرة شملت خبراء وباحثين من تونس. ليبيا، المملكة العربية السعودية، الكويت وتركيا.

وقد أشار رئيس المؤتمر الأستاذ كمال أواس في كلمته الافتتاحية إلى أنّ اللجنة العلمية استقبلت 200 ورقة بحثية، تم قبول 150 منها، وزعت بين عروض شفوية وملصقات علمية ضمن ثلاث ورشات متوازية، مع ترشيح أفضل الأعمال للنشر في مجلات دولية وعربية ووطنية.

للاشارة تم ستحداث جائزة العلامة عبد الرحمن الأخضري لأحسن عمل بحثي في هذه الطبعة.