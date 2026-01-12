جامعة بومرداس تُوقع 7 إتفاقيات شراكة مع هيئات بحثية دولية

قامت جامعة “أمحمد بوقرة” ببومرداس، بإبرام 7 إتفاقيات تعاون وشراكة مع جامعات ومدارس عليا وهيئات بحثية وعلمية دولية خلال سنة 2025، حسب ما علم من رئاسة الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، نورالدين عبد الباقي، أن هذه الإتفاقيات أبرمت بين جامعة بومرداس وهيئات جامعية ومدارس عليا. ومخابر بحثية في مختلف المجالات، من موريطانيا والموزنبيق وتركيا وبلغاريا وروسيا وتونس.

كما تم خلال نفس الفترة التوقيع على أربع إتفاقيات شراكة وتعاون مماثلة في إطار التعاون المحلي مع الجامعات والمعاهد الجزائرية في مشاريع ذات صلة بالبحث والتكوين العلمي، وفق ذات المصدر.

وتضاف هذه الإتفاقيات، إلى نحو 90 إتفاقية أخرى أبرمت خلال السنتين الأخيرتين مع جامعات وطنية. وأزيد من 50 إتفاقية أخرى مع جامعات دولية. وذلك في إطار “انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي العام والخاص، المحلي والدولي، وعلى فضائها الإجتماعي المباشر بهدف ترقية مكانة وسمعة الجامعة وطنيا ودوليا”، وفق ذات المصدر.

وتنص هذه الشراكات على إنجاز مشاريع ودراسات وبحوث وترقية وتطوير مستوى التبادل في مجال التكوين والخبرات. لاسيما التكنولوجيا والعلوم الدقيقة والكيمياويات والبيولوجيا الجزيئية والنظم الإيكولوجية. إضافة إلى تسطير و إنجاز مشاريع بحث و تكوين في إطار التعاون الدولي والجهوي.

وتضم جامعة بومرداس، التي تأسست سنة 1998، ست كليات يدرس بها أكثر من 30 ألف طالب. ويتخرج منها في كل سنة نحو 6600 طالب في طور الليسانس و ما يزيد عن 3500 في طور الماستر.