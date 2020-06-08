جامعة تيارت تشرع في مناقشة مذكرات تخرج الطلبة

وضعت جامعة عبد الرحمان ابن خلدون بتيارت جدول زمني خاص بعملية مناقشة مذكرات تخرج الطلبة التي توقفت بسبب انتشار وباء كورونا.

وقال زين العابدين تومي، رئيس خلية الأعلام بالجامعة، في اتصال مع النهار أونلاين، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مدير الجامعة البروفيسور عبد النبي ميموني، مع نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا، نواب العمداء، رؤساء الأقسام ومسؤولي الميادين ومختلف الشركاء.

ويأتي هذا لتدارس أحسن المقاربات، قصد استكمال الانشطة البيداغوجية واختتام الموسم الجامعي الحالي.

وتم من خلالها إحصاء نسب التقدم في الدروس بمختلف الصيغ حضوريا كان او عبر المنصة الرقمية.

وخلصت الى وضع رزنامة يُشرع في تطبيقها متى سمحت الظروف الصحية للبلد بذلك، تضمنت إعادة تكييف استعمال الزمن و البرامج البيداغوجية، وكذا آليات التقييم المستمر بما يتلائم والظروف الحالية.

وتقرر أن تتم مناقشة مذكرات الطلبة عبر مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى ابتداء من 20 جوان والى غاية 30 جوان، فيما يُشرع في المرحلة الثانية ابتداء من 1 سبتمبر والى غاية 30 سبتمبر، على أن تسبق هاتين المرحلتين، إجراءات إيداع المذكرات في صيغتها الرقمية، تعيين لجان المناقشة واستصدار التراخيص.