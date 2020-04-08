جامعة تيارت تعتمد تقنية الإتصال عن بعد في عقد اجتماعاتها

تم مساء اليوم ومن خلال استخدام تقنية الاتصال عن بعد، عقد اول اجتماع عبر الخط لمجلس مديرية جامعة تيارت.

وتدخل هذه العملية في إطار الإجراءات الوقائية التي باشرتها جامعة عبد الرحمان ابن خلدون بتيارت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد حضر الإجتماع مختلف نواب المدير، عمداء الكليات، الأمين العام، مسؤول الإعلام مدير مركز تسيير أنظمة المعلومات، ومدير مركز تعليم اللغات المكثف، وكذا رئيسي خليتي ضمان الجودة ومشروع المؤسسة.

وتناول الإجتماع بالدرجة الأولى تفاصيل الدخول الرقمي سواء من خلال التطرق إلى نسب التقدم في عملية ادراج الدروس عبر الخط أواقتراح بعض المقاربات الملائمة لتدارك الاختلالات التي شابت العملية.

زيادة على مناقشة بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالشأن الجامعي في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد.

كما أوصى مدير الجامعة البروفيسور عبد النبي ميموني بضرورة تعميم العمل بهاته التقنية لتشمل باقي المصالح الجامعية.