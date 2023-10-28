جامعة “جيلالي ليابس” بسيدي بلعباس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا

احتلت جامعة “جيلالي ليابس” سيدي بلعباس، المرتبة الأولى إفريقيا ومغاربيا في عدة تخصصات. حسب الترتيب العالمي للميادين الأكاديمية لشنغهاي نسخة 2023.

وأبرز التصنيف أن جامعة “جيلالي ليابس”، جاءت في المراتب ما بين 101- 150 كأحسن مؤسسة جامعية على المستوى العالمي. وهذا في تخصص الهندسة المدنية، رتب ما بين 151-200 كأحسن مؤسسة جامعية في الهندسة الميكانيكية. وكذا كأحسن جامعة ما بين 301-400 في علم المواد والهندسة.

ومن جهته، توجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بالتهنئة لفواعل هذه الجامعة. مؤكدا أن هذا الترتيب جاء ليؤكد الأداء العلمي والبحثي الفعال المبذول في هذه الميادين.