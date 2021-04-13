جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف تعلن عن الانطلاق الرسمي للتكوين في الطور الثالث

احتضنت جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف مراسيم الانطلاق الرسمي للتكوين في الطور الثالث بقاعة المؤتمرات بالقطب الجامعي أولاد فارس.

واشرف على مراسيم الانطلاق الرسمي للتكوين تحت إشراف مدير الجامعة الأستاذ علي شكري وبحضور نواب المدير وعمداء الكليات ومدير المعهد ،

كما حضر الحفل ونواب العمداء المكلفين بالبحث العلمي وكذا رؤساء لجان التكوين لكل الشعب 2020-2021 بالإضافة إلى السيدة الأمينة العامة للجامعة و كذا طلبة الدكتوراه الجدد .

وتعتبر هذه المبادرة مناسبة لالتقاء الطلبة الناجحين الجدد بأعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه والطاقم العلمي والبيداغوجي والإداري.

وقدم مدير الجامعة كلمة افتتاحية نوه خلالها بالمجهودات وتضافر جهود جميع مكونات الأسرة الجامعية من أجل إنجاح هذه العملية الهامة.ذ

مشيرا إلى عدد المناصب المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2020/2021، حيث تم اعتماد 49 تخصص في 17 شعبة تكوين ل 147 منصب للالتحاق بالتكوين في الدكتوراه ل م د.

وذكر المدير في سياق حديثه عن سيرعملية المسابقات على مستوى الكليات والمعهد والتي جرت في الفترة من 04 مارس 2021 إلى 10 أفريل 2021.

وسيتم حسبه اعتماد بروتوكول صحي خاص بمسابقات الدكتوراه لاسيما أن عدد المترشحين لهذه المسابقة كان في حدود 13317 طالب .

كما تدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بعد مهنئا طلبة الدكتوراه الناجحين على هذا الفوز المستحق بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم بسبب جائحة كورونا.

وعلى صعيد اخر صرح الوزير إلى اعتماد معايير أكثر موضوعية في إعداد عروض التكوين وتأهيلها ابتداء من العام المقبل.

مؤكداان الوصاية وفرت الإمكانات والتجهيزات والأرصدة الوثائقية ومخابر البحث اللازمة التي لم تكن موجودة من قبل .

في حين تطرق الأستاذ البشير حسان مدير البحث في الإعلام العلمي والتقني Cerist إلى تصنيفالمجلات العلمية وكل ما يتعلق المقالات العلمية مع عرض حال لوضعية الإنتاج العلمي الجزائري.

كما شدد على ضرورة مع إعطاء نظرة عن النظام الوطني للوثائق عبر الخط SNDL.

وفي الختام تم فتح باب النقاش أمام الطلبة الجدد من اجل الإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم من طرف الطاقم العلمي والبيداغوجي والإداري