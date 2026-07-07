جامعة رقمية وصانعة لمهن الغد.. إطلاق منشور توجيه وتسجيل حاملي بكالوريا 2026

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، على اطلاق منشور توجيه وتسجيل حاملي بكالوريا 2026.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته بفايسبوك، يكرس المنشور، الجامعة الرقمية، المتفتحة ، والصانعة لمهن الغد. ويبرز التحولات الرقمية والبيداغوجية.

حيث تمت رقمنة المنشور الوزاري بالكامل في شكل منصة رقمية، تفاعلية، وإدراج لأول مرة، النموذج اللغوي الكبير، الذي يمكن الطالب من طرح سؤاله مباشرة على الذكاء الاصطناعي. وتلقي الإجابة بصفة فورية وشخصية.

بالإضافة إلى التمكين من معالجة وتحليل الرغبات، وتوجيه الطلبة باستعمال التنقيب عن المعطيات لضمان نجاح عملية اختيارهم وتوجيهم.

هذا وتم رفع عدد الاختيارات من 10 إلى 12، وتأهيل مسارات جديدة في الذكاء الاصطناعي، الإعلام الآلي، ميكانيك الانظمة الفضائية، تخصصات طبية وصحية جديدة، وعروض في اطار التوأمة مع جامعات أجنبية.

كما يعمل المنشور من أجل مرئية الشهادات الجامعية على المستوى الوطني والدولي.