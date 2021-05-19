جامعة ستانفورد الأمريكية: 4 أعضاء من الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا من أفضل علماء العالم

صنفت جامعة ستانفورد المرموقة في كاليفورنيا، أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا من أفضل العلماء في العالم.

وهنأت السفارة الأمريكية بالجزائر، في منشور لها، أعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا الأربعة.

وقد أقرّت جامعة ستانفورد المرموقة في كاليفورنيا أنهم من بين أفضل 2٪ من العلماء في العالم.

وشمل التصنيف العشرات من العلماء الجزائريين الآخرين أيضًا، استند إلى مدى ذكر أبحاثهم من قبل علماء آخرين في المنشورات الأكاديمية.

ويتعلق الأمر بوليد حمداوي، أستاذ بقسم هندسة العمليات في باجي مختار – جامعة عنابة.

وكذا حورية التريكي من أم طبول في ولاية الطارف، أستاذة بقسم الفيزياء في جامعة باجي مختار عنابة.

وعز الدين بوسكسو، من القبة، فيزيائي-كيميائي في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) في تولوز، بفرنسا.

وعادل بلوشاني، من الجزائر العاصمة ، باحث في قسم الهندسة الكهربائية في المدرسة الوطنية للتقنيات.