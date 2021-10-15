جامعة سطيف تتحصل على 15 براءة إختراع

كشف، رئيس جامعة سطيف، الهادي لطرش، أن طلبة وأساتذة الجامعة تمكنو من الحصول على 15 براءة إختراع رغم الظروف الصعبة للجائحة.

وأشار الهادي لطرش في حديث لإذاعة سطيف، أنه تخرج من جامعة سطيف هذا العام، 9667 طالب ليسانس وماستر. من بينهم 446 طبيا، و 138 صيداليا، و254 طبيب أسنان.

وأضاف ذات المتحدث، أن جامعة سطيف حافظت على الصدارة للعام الثالث على التوالي من بين جامعات الوطن. بالإضافة إلى أنها من بين أفضل 600 جامعة عبر العالم.

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