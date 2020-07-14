جامعة سطيف: صناعة جهاز مساعد على التنفس في الحالات الاستعجالية

تم تصميم وصناعة جهاز مساعد على التنفس في الحالات الإستعجالية، بجامعة فرحات عباس في سطيف.

ويأتي ذلك، في انتظار اعتماد الجهاز، والتصديق عليه من طرف المصالح المختصة.

وقال رئيس الجامعة البروفيسور عبد الكريم بن يعيش، خلال ندوة صحفية، نقلتها الإذاعة الجزائرية، بأن هذه المبادرة تندرج في إطار المساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وتم تصميم هذا الجهاز، لفائدة المصابين بفيروس كورونا ممن يواجهون مشكلا في التنفس.

ويقوم هذا الجهاز بإمداد الرئتين بمادة الأوكسجين بعد ضبطه، وذلك دون الحاجة لتدخل الممرض أو عون الإنعاش، حسب ذات المسؤول.

وأوضح ذات المسؤول، أنه قد تم تشكيل فريق يضم باحثين وأطباء ومختصين من داخل الجامعة وخارجها لتطوير هذا الجهاز من الجانبين الميكانيكي والإلكتروني وكذا البرمجة.

وتتجه جامعة سطيف في المرحلة الراهنة، نحو التخطيط لمرحلة ما بعد كوفيد-19، من خلال إنشاء أقطاب تكنولوجية بالتعاون مع تجمع الشركات الجزائرية للشراكة مع الجامعات، والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وجامعة فرحات عباس.