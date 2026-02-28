جامعة سطيف في المرتبة الثانية وطنياً ضمن تصنيف سيماجو العالمي 2026

حققت جامعة سطيف 1 - فرحات عباس إنجازًا أكاديميًا مميزًا بعد حلولها في المرتبة الثانية. وطنيًا حسب نتائج تصنيف SCImago Institutions Rankings في طبعته لسنة 2026، وهو ما يعكس الديناميكية. المتواصلة التي تعرفها الجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار والانفتاح على محيطها.

ويُعد هذا التصنيف، الذي تصدره SCImago Research Group، من أبرز المؤشرات الدولية. المعتمدة لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث عبر العالم، حيث يستند إلى منهجية تحليلية دقيقة تعتمد ثلاثة محاور رئيسية. تشمل البحث العلمي بنسبة 50 بالمائة، والابتكار بنسبة 30 بالمائة، إضافة إلى التأثير المجتمعي بنسبة 20 بالمائة، وهي محاور تتفرع إلى مجموعة من المؤشرات التفصيلية التي تقيس جودة الإنتاج العلمي. ومدى حضوره وتأثيره.

ويجسد هذا الترتيب المتقدم ثمرة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة في تعزيز جودة النشر العلمي وتشجيع البحوث ذات القيمة المضافة. إلى جانب دعم مشاريع الابتكار وتثمين مخرجات البحث وربطها بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. كما يعكس حرصها على تطوير بيئة أكاديمية محفزة. قائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الجامعة في المشهد الجامعي الوطني، وسعيها المستمر إلى ترسيخ ثقافة التميز وتعزيز حضورها في التصنيفات العالمية. بما يسهم في الرفع من تنافسية الجامعة الجزائرية وإبراز قدراتها العلمية والبحثية على المستوى الدولي.