عقدت اليوم جامعة سطيف 1 ندوة وطنية حول الانتقال إلى جامعة من الجيل الرابع 4.0 بحضور إطارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ورؤساء اللجان الجهوية الجامعات (الغرب/الشرق/الوسط) ورؤساء ونواب الجامعات المعنية. لخوض هذه الانتقالية الاستشرافية في تاريخ الجامعة وهي 15جامعة و9 مدارس وطنية عليا.

تمّ في الندوة الاحتفاء بهذا اللقاء الوطني الأول من نوعه وتقديم مشروع اللجنة الوطنية لمرافقة ومتابعة الجامعات للانتقال إلى جامعة من الجيل الرابع. برئاسة البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعلاقات الخارجية و التعاون والتبادل الطلابي بجامعة سطيف 2.

تطرقت فيه لطرح رؤية اللجنة على مدى 10 سنوات قادمة، والتي استشرفت فيها الأهداف التي تسعى الجامعة لاستشرافها مطلع 2030 في مختلف الميادين.

وقد تطرقت فيها لتعزيز التحول المفاهيمي الذي باتت الجامعة تشهده من جامعة تكوّن إلى حاضنة للأفكار والابتكار والمقاولاتية، ثم مرحلة الجامعة متفتحة على الشريك ومنتجة للثروة.

استهل اللقاء الوطني بالتعريف باللجنة ومهامها وأعضائهم الذي تم تنصيبهم، وختم بتبادل ومناقشة الرؤى التي من شأنها المساعدة في الرقي بالجامعة على مد السنوات القادمة. الجامعة من الجيل الرابع مشروع وطني تحمل عليه آمال الارتقاء بالجامعة وفكر الأسرة الجامعية بما يخدم مستجدات الساحة وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي، هذا المشروع يتطلب تظافر جهود الجميع كل من موقعه.