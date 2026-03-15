جامعة سطيف 2 تدخل مشروعًا دوليًا مع جامعات أوروبية وإفريقية

افتكت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 شرف الانخراط في أحد أبرز المشاريع الدولية الداعمة للتكوين باللغة الإنجليزية، وذلك في إطار فعاليات Knowledge Equity & Open Scholarship Week 2026، التي تجمع خبراء وممارسي المعرفة المفتوحة من عدة جامعات ومؤسسات أكاديمية عبر العالم.

وجاءت مشاركة الجامعة بعد أشهر من العمل والتنسيق مع جامعة ليدز البريطانية، حيث يضم المشروع عدداً من المؤسسات الجامعية الدولية، على غرار جامعة بريطوريا بجنوب إفريقيا، جامعة صالفورد البريطانية، جامعة أوتراخت الهولندية، جامعة سوسة التونسية، إضافة إلى كرسي اليونسكو للتعلم المفتوح والابتكار والذكاء. إلى جانب جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2.

وتؤطر هذه الفعالية المنسقة الوطنية للمشروع. البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي، حيث تهدف المبادرة إلى تشخيص العوائق التي تواجه الانفتاح المعرفي، واستكشاف السبل. الكفيلة بتعزيز العدالة المعرفية وبناء منظومات معرفة مفتوحة وعادلة تسهم. في تحقيق التقدم العالمي المستدام.

كما تسعى هذه المبادرة إلى تشجيع التعاون الدولي بين الباحثين. والممارسين في مجالات العلوم المفتوحة والتعليم المفتوح والبيداغوجيا المفتوحة والبنية التحتية المعرفية. إضافة إلى تطوير مخرجات مشتركة مبتكرة. على غرار المقالات العلمية والعروض التقديمية والملصقات العلمية والمواد الرقمية التي سيتم عرضها خلال فعاليات الأسبوع. العالمي للمعرفة المفتوحة.

ومن المرتقب تنظيم هذه الفعالية الدولية في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 ماي 2026، عبر جلسات علمية تُعقد صباحاً من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة. ومسـاءً من الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة إلى الثانية بعد الزوال بتوقيت الجزائر.