جامعة سطيف 2 تكرم أساتذتها وعدد من الطلبة

نظمت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 حفلا بهيجا على شرف الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، تقديرا لعطائهم الأكاديمي ومسارهم العلمي المتميز وذلك بحضور جميع الاسرة الجامعية.

كما تم خلال هذا الحفل تكريم الطلبة الأوائل في طور الليسانس والماستر (دفعة 2024/2025)، اعترافا بتفوقهم وتميزهم خلال مسارهم الجامعي. وتحفيزا لهم لمواصلة مسيرة النجاح والامتياز.

وشمل الحفل أيضا تكريم عدد من الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى رتب أعلى. عرفانا بمجهوداتهم المبذولة في خدمة المؤسسة الجامعية.

كما تم تخصيص فقرة خاصة لـتكريم الطلبة الدوليين الذين اختاروا جامعة محمد لمين دباغين - سطيف 2 وجهة لمسارهم العلمي. تقديرا لتميزهم الأكاديمي واندماجهم الفعال في الحياة الجامعية.

ولم تغفل الجامعة عن الطلبة سفراءها بالخارج، الذين مثلوا المؤسسة في برامج التبادل الأكاديمي الدولي، ورفعوا رايتها في المحافل العلمية العالمية، حيث تم تكريمهم نظير جهودهم في تمثيل الجامعة أحسن تمثيل بالخارج.

وفي لمسة إنسانية نبيلة خصصت الجامعة فقرة مؤثرة لـتكريم ممثلة عن الطلبة من ذوي الهمم اعترافا بإصرارهم وعزيمتهم على التميز وتجاوز التحديات. ليكونوا قدوة في الإرادة والنجاح.

كما عرفت المناسبة تكريمات خاصة للطلبة المتفوقين في مختلف المسابقات الثقافية والرياضية، الذين رفعوا اسم الجامعة عاليا في مختلف المحافل.

هذاو أطلقت تسمية ” دفعة الوفاء” لدفعة 2024_2025 تخليدا لذكرى 17 اكتوبر 1961 ووفاء بالعهد.