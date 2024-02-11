جامعة سوق أهراس تحتضن نصف الماراطون الجامعي جزائري-تونسي

تحتضن جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس، بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية أيام 11،12،13 فيفري ،2024 نصف الماراطون الجامعي جزائري تونسي”ساقية سيدي يوسف”.

وحسب ما أفادت به الجامعة، هذا الماراطون سيكون تحت شعار ساقية سيدي يوسف من التضحية و التحرير إلى العصرنة و التطوير. حيث ستطلق شارة البداية للماراطون يوم 12 فيفري من طرف مديرة الجامعة البروفيسور نورة موسى و بحضور السلطات المحلية للولاية.

كما ستعرف هذه التظاهرة مشاركة عديد الجامعات التونسية و الجزائرية، و ستمثل الجانب التونسي كل من جامعة .) قفصة، جندوبة، القيروان ( بوفد مكون من 54 طالبا مشاركا بين إناث و ذكور.

أما الجامعات الجزائرية فستدخل الماراطون بوفد يتكون من 119 طالبا مشاركا بين إناث و ذكور، يتوزعون على 09 جامعات. و 03 مدارس عليا، و 02 مراكز جامعية و مديريتين للخدمات الجامعية بما مجموعه 16 مؤسسة مشاركة. تتقدمهم جامعة سوق أهراس ب: 59 مشاركا. و سيقطع المشاركون من الإناث و الذكور ما يصل إلى 06 كم. حدد مسارها بين الجامعة و الطريق المزدوج عين سينور.

يشار أن هذه التظاهرة المتجددة تعكس سعي الدولتين بولاياتهما الحدودية، و بهذه المشاركات المعتبرة من الجانبين. إلى مد جسور التواصل وإحياء تاريخ مشترك أبان عن أخوة صادقة و مقاومة مشتركة و أواصر محبة متجذرة بين الشعبين.

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