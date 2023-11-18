جامعة سوق أهراس تدخل تصنيف التايمز لأهم الجامعات العربية

دخلت جامعة سوق أهراس محمد الشريف مساعدية، تصنيف التايمز للجامعات العربية في نسختها الثالثة، التي أعلن عن نتائجها مؤخرا.

حيث احتلت الجامعة في تصنيف التايمز المرتبة 200 من بين 313 جامعة ترشحت لترتيب التايمز للجامعات العربية. وجاءت في المرتبة 34 وطنيا من بين 86 جامعة ترشحت للترتيب.

يشار أن تصنيف التايمز لترتيب الجامعات العالمية تم استحداثه سنة 2021، ويعتمد على خمسة معايير هي جودة التدريس. من حيث السمعة البيداغوجية، نسبة طلبة الدكتوراه إلى عدد الأساتذة المؤطرين، نسبة الأساتذة إلى عدد الطلبة. نسبة الدكاترة إلى طلبة الطور الأول، ومداخيل المؤسسة الجامعية إلى عدد أعضاء هيئة التدريس. أين تحصلت فيه جامعة سوق أهراس على نسبة 17.4 %.

كما يعتمد هذا التصنيف على تقييم بيئة البحث في الجامعة من حيث السمعة البحثية وعدد المنشورات إلى عدد الموظفين. ومداخيل البحث إلى عدد أعضاء هيئة التدريس. وقد تحصلت فيه جامعة سوق أهراس على نسبة 13.3 %. وكذا على معيار جودة البحوث، الذي يعتمد في تقييمه على قوة البحوث، امتيازها وأثرها. وقد تحصلت فيه جامعة سوق أهراس على نسبة 18.1 %.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن هذا الترتيب يعتمد على قدرة المؤسسة على المساعدة في الصناعة والاختراعات. والترتيب في معامل التأثير، حيث تحصلت فيه جامعة سوق أهراس على نسبة 11.6%. وعلى التوقعات الدولية التي تعتمد على نسبة الطلبة والأساتذة الدوليين، وكذا عدد الباحثين الدوليين في البحوث المنشورة من طرف باحثي الجامعة. والذي حصدت فيه جامعة سوق أهراس 28.6%.

جامعة أهراس تنتظر صدور تصنيف THE Impact Rankings

تنتظر جامعة سوق أهراس عما قريب صدور تصنيف THE Impact Rankings الذي يقيس مدى التزام الجامعات بأهداف التنمية. المستدامة، والذي ترشحت له بملف يحتوي كل انجازات الجامعة في هذا المجال. حيث قامت مدير الجامعة بإسداء توجيهات للتركيز على النشاطات العلمية والبيداغوجية التي تساهم في الرفع من مرئية الجامعة. وابرازها على الصعيد الدولي وتشجيع أساتذة وطلبة الجامعة. على النشر في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع وتنظيم دورات تكوينية في هذا المجال. بالإضافة إلى توسيع شبكة العلاقات مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. والدخول مع مكوناته في علاقات تعاون تساهم في تعزيز موقع الجامعة كخزان للأفكار، وكطارح للحلول في المجتمع الذي تنتمي إليه.