جامعة سوق أهراس تستقبل الأساتذة الموظفين الجدد

نظمت جامعة سوق أهراس، يوم السبت، لقاء مع الأساتذة الموظفين الجدد، والذي كان تحت إشراف البروفيسور نورة موسى مدير جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس.

اللقاء الذي جمع إطارات الجامعة مع 138 أستاذ مساعد قسم ب، تم خلاله عرض المحاور التي تصب في إطار مشروع الوزارة لترقية الجامعة الجزائرية.

وقد تطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء لأهمية اندماج الأساتذة حديثي التوظيف في المشاريع المتعلقة بملف المقاولاتية.

وتم تسليط الضوء من طرف المتدخلين على أهمية مشاركة الأساتذة في تأطير والإشراف على مشاريع تخرج طلبة حاضنة الأعمال وكذا دار المقاولاتية.

وذلك لدعم رصيد الجامعة من براءات الاختراع والمؤسسات الناشئة، وكذا ضرورة العمل على فتح مؤسسات فرعية تسمح لهم بتجسد مشاريعهم الاقتصادية.

كما تم التشديد على ضرورة دعم المساعي الرامية للرفع من مرئية الجامعة، عن طريق فتح الأساتذة لحسابات على المواقع البحثية الدولية وتحديث بياناتها دوريا.

بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في إثراء المستودع الرقمي للجامعة بالأعمال العلمية للأساتذة، من أجل زيادة عدد الزيارات لموقع الجامعة.

كما تم حث الأساتذة على استغلال هياكل الجامعة في المجال السمعي البصري لإنتاج مواد سمعية بصرية تدعم التكوين البيداغوجي للطالب.

وتساهم في تقدم عملية التعليم عن بعد، وزيادة جودتها مع التركيز على التكوين في اللغة الانجليزية، عبر البرامج التي توفرها الوزارة، حضوريا أو عن بعد.

كما تطرقت السيدة مدير الجامعة إلى ضرورة انخراط الأساتذة في تفعيل مشاريع التوأمة بين الجامعة والجامعات التونسية في إطار مشروع 5+5 وكذا جامعة “أفيلا” الأمريكية، وانضمامهم لمشاريع البحث الدولية مثل erasmus .

وفي نهاية اللقاء، تم إمضاء الأساتذة على محاضر التنصيب وميثاق آداب وأخلاقيات المهنة، واستلام البريد المهني، وحساب أرضية بروغراس، للتمكن من الانطلاق في أداء مهامهم البيداغوجية والبحثية على أكمل وجه.