جامعة سيدي بلعباس الأولى مغاربيا وإفريقيا في ترتيب شنغهاي العالمي

إحتلت جامعة سيدي بلعباس المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا في ترتيب شنغهاي العالمي.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري في منشور له، جامعة سيدي بلعباس بعد احتلالها المرتبة الأولى مغاربيا وأفريقيا في الترتيب العالمي للميادين الأكاديمية لشنغهاي نسخة 2024.

وفازت في الهندسة المدنية: كأحسن 201-300 مؤسسة جامعية على المستوى العالمي. وفي علوم المواد والهندسة كأحسن 401-500 مؤسسة جامعية على المستوى العالمي.

كما إحتلت المرتبة الأولى مغاربيا و الثانية إفريقيا في الميدان من خلال الهندسة الميكانيكية كأحسن 301-400 مؤسسة جامعية على المستوى العالمي.

وأكد بداري أن هذا الترتيب يؤكد الجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين بجامعة سيدي بلعباس في هذه الميادين. و العمل على ترقية مرئيتها وتحسين تصنيفها في تصنيفات العالمية.