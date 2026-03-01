جامعة علوم الصحة وCERIST توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز البحث العلمي

تم اليوم الأحد ، بمقر جامعة علوم الصحة، توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والمركز الوطني للبحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST). أشرف على مراسم التوقيع كل من مدير الجامعة، البروفيسور غرناوط مرزاق، ومدير المركز، الأستاذ مختاري زهير، بحضور إطارات الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تصميم وتطوير الحلول المعلوماتية، تنظيم الندوات واللقاءات العلمية، التعاون في مجال التكوين، المرافقة التقنية وتقديم الخبرة، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

و تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الشراكة المؤسساتية وتكريس العمل المشترك خدمةً للبحث العلمي والابتكار.