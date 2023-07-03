 جامعة فرحات عباس 1 بسطيف الأولى مغاربيا والثالثة عربيا

صنف موقع “التايمز العالمي للجامعات الشابة” جامعة جزائرية في المرتبة الـ 98 عالميا والاولى مغاربيا بينما الثالثة عربيا خلال سنة 2023.

ووفقا لذات الموقع إحتلت جامعة فرحات عباس 1 بسطيف الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا والثالثة عربيا خلال سنة 2023.

وأضاف ذات الموقع دخول جامعة ڨالمة ضمن تصنيف أحسن 500 مؤسسة جامعية في العالم.

إحتلت صدارة ترتيتب جامعة نانيواغ للتكنولوجية بسنغافور. كما جاءت جامعة ابو ظبي في الإمارات المرتبة 58 قائمة الجامعات الشابة. وأيضا جامعة الإمام محمد ابن سعود للعلوم الإسلامية بالسعودية في المرتبة 95 .

واعتمد الموقع في عملية التصنيف على عدد الطلبة ونسبة النجاح.