جامعة كاراتاي بتركيا تفتح باب الترشح للجالية الجزائرية للإستفادة من منحة دراسية

الوطني
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جامعة كاراتاي بتركيا تفتح باب الترشح للجالية الجزائرية للإستفادة من منحة دراسية
بقلم نادية بن طاهر

تنهي السفارة الجزائرية بأنقرة، إلى علم أفراد الجالية، أن جامعة كاراتاي التركية، أعلنت عن فتح باب الترشح للاستفادة من منح جامعية.

وحسب السفارة، سيتم الإستفادة من هذه المنح، للدراسة في مرحلتي الزمالة البحثية وما قبل التدرج خلال الموسم الجامعي المقبل.

هذا وتنظم الجامعة المذكورة امتحان القبول الذي سيجري عبر الأنترنت بتاريخ 17 جويلية الجاري.

وعليه يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذه المنح التواصل مع الجامعة من خلال البريد الالكتروني: [email protected]

كما يتعين التواصل مع السفارة من خلال إرسال طلب شخصي للتأشير عليه، قبل تقديم ملف الترشح إلى الجامعة السالفة الذكر وذلك عبر البريذ الالكتروني: [email protected]


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=846054

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