جامعة معسكر تنظم مؤتمرا دوليا حول الأمير عبد القادر الأسبوع المقبل

ستحتضن جامعة مصطفى سطمبولي لمعسكر يومي 27 و28 نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا أولا حول الأمير عبد القادر.

المؤتمر منظم بمناسبة إحياء الذكرى 186 لمبايعة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

ويتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة 36 أستاذا وباحثا من الوطن ومن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا والدانمارك وتركيا وتونس وموريتانيا وليبيا. حيث سيتطرقون لمختلف جوانب حياة وكفاح وفلسفة الأمير عبد القادر.

المؤتمر المنتظم من طرف جامعة معسكر سيناقش 5 محاور تتعلق بالدراسات التاريخية والصوفية والفلسفية والأدبية والعسكرية المتعلقة بشخصية الامير.

ويهدف المؤتمر إلى جرد الدراسات التي تمت حول الأمير في مختلف التخصصات والمجالات.

ونقد وتقييم تلك الدراسات وجمع بيبليوغرافية مفصلة ومتخصصة عن ما كتب حول هذه الشخصية التاريخية.

وتأسيس شبكة وطنية ودولية للباحثين المهتمين بالأمير عبد القادر ووضع مسارات جديدة للبحث في شخصيته.

وسيتم بعد نهاية المؤتمر طبع جميع المحاضرات التي ستقدم خلال هذه التظاهرة العلمية في كتاب جامع.