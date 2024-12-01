جامعة هواري بومدين بباب الزوار: بداري يشرف على عملية توطين 5 مؤسسات ناشئة 

أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على مراسم عملية توطين خمس مؤسسات ناشئة. و تسليم شهادات لخمس مؤسسات مصغرة على مستوى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح بداري أن هذه العملية تأتي في إطار تجسيد وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضي بإنشاء 20 ألف مؤسسة ناشئة. آفاق 2029 للمساهمة في تطوير اقتصاد البلاد.

وأكد الوزير في ذات الإطار، أن الجامعة أصبحت “الأم المغذية للاقتصاد المبتكر” من خلال إنشاء وتدعيم المؤسسات الناشئة. وهي حاليا تلعب دورا في دعم اقتصاد البلاد. من خلال خلق بيئة ملائمة لتطوير المؤسسات الناشئة والمصغرة، حيث باتت وسيلة ناجعة لدعم المقاولاتية.

وبالمناسبة قام الوزير بزيارة معرض المشاريع المبتكرة المنظم بالجامعة ومعاينة مكتب الاستشارات والبحث والتطوير للجامعة .و كذا معاينة المكاتب المخصصة المؤسسات الناشئة و مركز تطوير المقاولاتية وحاضنة الجامعة.