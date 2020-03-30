جامعة هواري بومدين تستأنف الدراسة يوم 5 أفريل عبر أرضية رقمية

تستأنف جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، الدروس، يوم 5 أفريل القادم عبر أرضية رقمية.

وحسب بيان لذات المؤسسة الجامعية، اليوم الإثنين، ستسمح الأرضية الرقمية، بمواصلة التعليم عن بعد مما سيضمن احترام رزنامة الدروس.

وجاء في البيان، والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بهدف ضمان الاستئناف الفعلي للدراسة يوم 5 أفريل القادم، اشتركت الجامعة مع “+cisco+”، من أجل اطلاق أرضية رقمية “+webex+”، تسمح بمواصلة تقديم الدروس عن بعد.

ودعت الجامعة، الأساتذة و الطلبة، لتسجيل الدخول في الحسابات التي يمكنها استيعاب 5000 مستعمل في الوقت نفسه.

كما يمكن الاطلاع على الدروس المقدمة، من خلال البث الحي عبر أرضية “+moodle+” التي يمكن تشغيلها في فضاء العمل الرقمي التابعة للجامعة.

وأكد مدير الجامعة، عبر البيان، أن الجديد في هذه العملية هو امكانية الدخول إلى الأرضية عبر الحاسوب والهواتف الذكية وحتى الهاتف الثابت، بتشكيل رقم مجاني.

كما تم برمجة تسيير اجتماعات العمل والندوات، في حالة تمديد اجراءات الحجر الصحي.

وتدعو المؤسسة، الأسرة الجامعية إلى الانخراط كليا، من أجل ضمان السير الحسن للسداسي الثاني وانجاح السنة الجامعية.