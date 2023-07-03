جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا تودع 30 طلب براءة إختراع

قدمت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا 13 طلب براءة اختراع على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وحسب بيان للمؤسسة الجامعية، فإن طلبات براءة الاختراع هذه تخص عديد المجالات. منها الصناعة الصيدلانية والري و الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والإلكترونيك والبيئة والبيولوجيا.

كما أوضح البيان أن الجامعة قد قدمت خلال السنة الجامعية الجارية 30 طلب براءة اختراع. تتم متابعتها بانتظام من قبل مركزها للدعم التكنولوجي والابتكار وحاضناتها. مضيفا أن هذه الديناميكية المنتظمة للابتكار والمقاولاتية تسمح ببلورة الأفكار و المشاريع إلى منتجات قابلة للتسويق.

وتندرج براءات الاختراع هذه في إطار تطبيق القرار الوزاري المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، المحدد لكيفيات إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة “شهادة-مؤسسة ناشئة”، حسب بيان الجامعة.