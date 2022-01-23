جامعة  يحي فارس ولاية المدية تقرر تأجيل الإمتحانات

قررت رئاسة جامعة يحي فارس بولاية المدية، تأجيل امتحانات الدفعة الثانية التي كانت مقررة ما بين 22 جانفي 2022 الى غاية 1 فيفري 2022.

وحسب بيان رئاسة الجامعة فسيتم استئناف الإمتحانات بداية من صباح يوم الأربعاء 2 فيفري 2022 وفق رزنامة جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

من جانب أخر سيتم اخلاء الجامعة والإقامة الجامعية لولاية المدية من كل الطلبة باستثناء الطلبة الأجانب وطلبة الجنوب الكبير خلال هذه الفترة.

على ان لا يتجاوز الإخلاء يوم الإثنين 24 جانفي قبل العاشرة صباحا.

كما سيتم برمجة اجتماعات لجنة تسيير السنة الجامعية 2021/2022 ومتابعة تطور كوفيد19 لدراسة مستجدات الحالة الوبائية.

ويستثنى القرار عمال الهيئات الإدارية ومختلف مصالح الجامعة مع ضرورة التقي بالبروتوكول الصحي.

وطمأنت رئاسة الجامعة الطلبة الذين لم يمتحنوا بسبب المرض لتقديم شهادة طبية ليسمح لهم بإعادة الإمتحان لهم.