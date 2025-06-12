جامعة أم البواقي تستفيد من ملحقة للمدرسة العليا للأساتذة

تطبيقًا لقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي “البروفيسور كمال بداري” بأم البواقي، أشرف صباح اليوم، مدير المدرسة العليا للأساتذة مسعود زغار -سطيف- البروفيسور “علي بوقرورة”، على توقيع اتفاقيات بين المدرسة وخمس مؤسسات جامعية لإنشاء ملحقات ونقاط تكوين تابعة للمدرسة.

ويتعلق الأمر بكلٍّ من جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس، جامعة عبد الرحمن ميرة ببجاية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، جامعة مصطفى بن بو العيد باتنة 2، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.

هذا، وقد أ كد مدير المدرسة البروفيسور “علي بوقرورة”، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بأن هذه الاتفاقيات تهدف لتوسيع شبكات التكوين بالمدارس العليا للاستجابة النوعية لطلب قطاع التربية الوطنية.

مضيفًا بأن المدرسة ستعمل على مرافقة هذه الملحقات في عمليات التكوين التي ستنطلق بداية من الموسم الجامعي المقبل.