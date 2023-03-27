جامعة e-CAMPUS الايطالية تقدم منحا دراسية للطلبة الجزائريين

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عرضا من جامعة e-CAMPUS الايطالية، موجها لطلبة الليسانس والماستر الجزائريين في مختلف التخصصات لتطوير معارفهم العلمية.

وتمتد فترة تقديم الطلبات الى غاية 5 أفريل القادم . كما يجب تقديم طلب المشاركة في عرض المنحة من خلال ملء جميع البيانات الأساسية في استمارة الترشح.

وتتعلق المنحة بالطلبة الذين يدرسون في التخصصات التالية: العلوم الإقتصادية، تاريخ وحضارات. وعلوم قانونية وعلوم سياسية وعلوم الاجتماع.

حيث سيكون تاريخ 31 جانفي الجاري آخر أجل لإيداع الملفات وملأ استمارة الترشح على أن تنطلق الدراسة فعليا شهر سبتمبر.

وتأتي هذه المنح الدراسية في اطار تخليد ذكرى السفير الايطالي لوشيا اتناسيو.