جامعة ابن خلدون بتيارت الـ6 وطنياً وضمن أحسن 2000 جامعة في العالم

صنفت هيئة (THE) Times higher Education الدولية، جامعة ابن خلدون بتيارت، لأول مرة، ضمن أحسن 2000 جامعة عبر العالم لسنة 2024. وفي المرتبة السادسة وطنياً من مجموع 26 مؤسسة جامعية تم تصنيفها عبر الوطن. وذلك في إصدارها الأخير الصادر اليوم الأربعاء.

ويُعد تصنيف هيئة THE من أبرز التصنيفات العالمية لكونها تعتمد على 18 مؤشر أداء. تتمحور في مجملها حول ثلاثة مجالات رئيسية، هي البحث العلمي، التعليم والتأثير.

ودونت جامعة ابن خلدون بتيارتاسمها ايضا في آخر إصدار لتصنيف جامعة ستانفورد للعلماء لسنة 2024 الصادر قبل أيام قليلة.

حيث تم تصنيف أستاذين باحثين من جامعة تيارت ضمن أحسن 2٪ من الباحثين عبر العالم. ويتعلق الأمر بكل من حاجي لزرڨ ودواجي حسين طاهر، في ميدان الهندسة المدنية.