جامعة تبسة تجتمع مع اطاراتها لمناقشة اصلاح قطاع التعليم العالي

شرعت جامعة تبسة ، برئاسة مديرها البروفيسور عبد الكريم قواسمية في عقد الجلسات الوطنية حول إصلاح قطاع التعليم العالي وعصرنته تنفيذا للرؤية المستقبلية لوزير التعليم والبحث العلمي حول إعادة هيكلة وتطوير خدمات القطاع بما يتوافق مع المعايير والمؤشرات العالمية.

ونظمت جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي برئاسة البروفسور عبد الكريم قواسمية، لقاءا تشاوريا أوليا مع الأسرة الجامعية من أساتذة وشركاء اجتماعيين من نقابات عمالية ومنظمات طلابية، بهدف شرح الخطوط العريضة للمشروع التمهيدي لإصلاح قطاع التعليم العالي.

وأكد مدير الجامعة على أهمية المقترحات والأفكار التي ستقدمها الأسرة الجامعية مساهمة في إثراء محتوى المشروع.

كما قام الدكتور حفظ الله عبد القادر نائب مدير الجامعة للتكوين في الطور الأول والتكوين المتواصل والشهادات، بتقديم عرض مفصل حول المشروع التمهيدي لإصلاح القطاع والذي تضمن تسع ورشات توزعت بين التكوين العالي والبحث العلمي وعلاقات التعاون والمقاولاتية وتحسين الحياة الطلابية.