جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا توقع اتفاقية تعاون مع “شاينا هاربور للهندسة”

وقعت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء على اتفاقية شراكة مع شركة “شاينا هاربور للهندسة”.

وسيستفيد بموجبها الطلبة من دورات تكوينية وفترات تربص في هذه المؤسسة الصينية.

وحسب مدير الجامعة، جمال الدين اكراتش، فإن الهدف من هذه الاتفاقية هو “الانفتاح على القطاع الاقتصادي وتحضير خريجي الجامعة لولوج عالم الشغل”.

كما ذكر، اكراتش، أن جامعة هواري بومدين كان لها شراكة سابقة مع هذه المؤسسة في مجال الهندسة المدنية.

وبموجب الاتفاقية تلتزم شركة “شاينا هاربور للهندسة بـ “توفير دورات تكوين وفترات تربص لطلبة جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لا سيما للمقبلين على التخرج في المشاريع التي تشرف عليها الشركة. في مجال إنجاز المنشآت الكبرى على غرار الموانئ والجسور مع إمكانية توظيف عدد منهم في المشاريع التي تنجزها بالجزائر”.

ومن جهته، ثمّن المدير العام للشركة الصينية، صون ينغ وانغ، “العلاقات التاريخية التي تربط بلاده بالجزائر”.