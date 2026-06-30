جامعتا الجزائر 1 وJade الألمانية تعززان شراكتهما باتفاقية جديدة

اختُتمت أمس الاثنين، فعاليات زيارة وفد جامعة Jade الألمانية للعلوم التطبيقية إلى جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، والتي امتدت على مدار خمسة أيام، وشكّلت محطة هامة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين، إلى جانب التعريف بالموروث الثقافي والحضاري الجزائري.

واستهلت الزيارة، التي انطلقت يوم 25 جوان، بسلسلة من الأنشطة العلمية والثقافية. ففي 26 جوان. قام الوفد بجولة شملت الموقع الأثري ومتحف تيبازة، ثم متحف شرشال والضريح الملكي الموريتاني. حيث اطّلع أعضاؤه على أبرز الشواهد التاريخية التي تعكس تعاقب الحضارات على الجزائر.

وفي 27 جوان، احتضن قسم الرياضيات جلسة أكاديمية قدّم خلالها أساتذة القسم مداخلات علمية وأبحاثا متخصصة. أعقبتها مناقشات حول آفاق التعاون في مجالات الرياضيات التطبيقية.

كما زار الوفد، خلال الفترة المسائية، القصبة برفقة مرشد سياحي للتعرف على هذا الصرح التاريخي. المصنف ضمن التراث العالمي.

وتواصل البرنامج، يوم 28 جوان، بجلسة علمية نظمها قسم الإعلام الآلي، قدّم خلالها الدكتور رحماني. مداخلة حول تعليم علوم الإعلام الآلي في ظل متطلبات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية. تعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلبة، كما ناقش المشاركون سبل إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. في البرامج التعليمية، إضافة إلى مشروع إنشاء مركز بيانات، قبل أن يختتم اليوم بزيارة إلى مقام الشهيد وحديقة التجارب.

وشهد يوم 29 جوان أبرز محطات الزيارة، بتوقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة. وجامعة Jade الألمانية للعلوم التطبيقية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في خطوة من شأنها فتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التكوين والبحث العلمي.

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