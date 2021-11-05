جامعية تحاول قتل جارتها باستعمال سم الفئران في طبق “الكبدة”

حاولت الانتقام منها بعدما ضبطتها مع خطيبها

سطّرت فتاة تدعى “ب.ح” وعمرها 25 سنة، خطة جهنمية من أجل قتل جارتها وصديقتها، للانتقام منها على خيانتها لها، بعدما أقدمت الأخيرة على ربط علاقة مع خطيب الأولى.

وتمثلت الخطة التي سطرتها الجانية في تنظيم وجبة غداء ودعوة الجارة والصديقة لتناولها معها، وكان المخطط يتمثل في دسّ سم الفئران للفتاة المستهدفة للتخلص منها، غير أن القدر كان ألطف، حيث تم إنقاذ الفتاة الضحية من الموت بعد نقلها إلى المستشفى بشكل عاجل.

هذه القضية التي كانت مبرمجة للعرض والمناقشة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، تأجلت إلى دورة لاحقة، بسبب إصرار الدفاع على حضور الضحية والشهود، بالنظر لخطورة الوقائع التي هزّت أفراد عائلتين من قرية بضواحي بودواو تجمعهما صلة قرابة.

وحسب ما استخلص من أوراق القضية، فإن المتهمة هي طالبة جامعية، وصلتها معلومات على قيام صديقتها وجارتها بربط علاقة بخطيبها، الأمر الذي لم تتحمله.

وزاد فورة غضب المتهمة أكثر بعدما راحت تترصد صديقتها وتتبع خطواتها، حيث ضبطتها برفقة خطيبها في مطعم، ولما استفسرت عن سبب لقائهما، ادعت الجارة أنها التقت به لاستشارته في موضوع شخصي.

ورغم ذلك التبرير، اقتنعت المتهمة بأن صديقتها وجارتها تخونها برفقة خيطبها، وراح الحقد يتنامى في قلبها تجاهها لتخطط لجريمتها بكل إحكام، وانتظرت مدة أسبوعين كاملين، وبالضبط في أول أيام العيد الأضحى، حيث اشترت سم الفئران ودسته في طبق من الكبدة، تركته جانبا للضحية التي تسكن بجوارها واتصلت بها تدعوها لتناول وجبة الغداء، فحضرت هذه الأخيرة.

وبعدما تناولت الضحية الكبدة المسمومة، سقطت أرضا مباشرة بعد فراغها من تناول صحنها، ليجري نقلها على وجه السرعة للمستشفى من طرف شقيق المتهمة، لينتقل بعدها أهل الضحية الذين صدموا بإعلان الطبيب عن خطورة حالة الشابة بحكم تعرضها لتسمم، وبالتالي نقلها نحو مستشفى “مصطفى باشا”.

وفي تلك الأثناء، فتحت عناصر الأمن على الفور تحقيقا في الموضوع، ليتوصلوا بعد يومين للفاعلة بعد انهيارها واعترافها بارتكاب الجريمة.

وحسب مصدر مطلع، فإن المتهمة لم تنكر جريمتها أثناء مثولها أمام وكيل الجمهورية، وأكدت أن غرضها كان الانتقام من الضحية التي تسببت في فسخ خطوبتها، واستمرت في اعترافها، أول أمس، أمام قاضي تحقيق غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، الذي أصدر أمرا بإحالة ملف الحال على محكمة الجنايات للفصل فيه في إطار جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.