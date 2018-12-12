جامعي من البويرة يخترق حساب «فايسبوك» كهل من العطاف وينشر صور عائلته لابتزازه

طالبه بمنحه مبلغ 60 مليون سنتيم

التمس ممثل الحق لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عين الدفلى، تشديد العقوبة ضد طالب جامعي ينحدر من ولاية البويرة، عقب تورطه في قضية التهديد بالتشهير والدخول إلى نظام إلكتروني بطريقة غير قانونية.

تعود حيثيات القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى الشكوى التي قيدها الضحية القاطن ببلدية العطاف، في العقد الرابع من العمر، لدى مصالح الضبطية القضائية مفادها تعرض حسابه على الـ»فايسبوك» إلى الاختراق من طرف المتهم.

مضيفا في معرض شكواه أن هذا الأخير نشر صور زوجته وعائلته عبر الفضاء الأزرق وطلب منه مبلغ 60 مليون سنتيم، وعلى أساس هذه الشكوى فتحت المصالح المختصة تحقيقا في القضية وأعدت ملفا جزائيا ضد المتهم بالتهمة سالفة الذكر والتي أحيل بموجبها على العدالة.

وخلال مثوله في جلسة المحاكمة لاستئناف الحكم السابق الصادر ضده، والذي أدانه بسنة حبسا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ، حيث اعترف للقاضي بأنه فعلا قام باختراق حساب ال«فايسبوك» الخاص بالضحية نزولا لرغبة زميلته التي طلبت منه -حسب أقواله- أن يخترق حساب الضحية من أجل أن تقوم بمسح صورها.

مشيرا إلى أنها كانت مهددة من طرف الضحية، الأمر الذي جعله يساعدها، مصرحا بأنه قام بمسح صورها فقط، مفندا تهمة التشهير جملة وتفصيلا، ملتمسا إفادته بالبراءة، واستنادا لما تقدم من معطيات تم تأجيل المداولة القانونية للنطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.