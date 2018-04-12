جامع الأزهر الشريف يعزي الجزائر في حادث تحطم الطائرة العسكرية

نعى جامع الأزهر الشريف عائلات شهداء الطائرة العسكرية التي تحطمت بالأمس بالقرب من مطار بوفاريك.

وكتب الأزهر الشريف”ينعى الأزهر الشريف شهداء تحطم طائرة عسكرية جزائرية التي أسفرت عن إستشهاد 257 شهيدا، كانوا على متنها.

وعلى إثر ذلك تقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للجزائر قيادة وحكومة وشعبا

سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان”.