جامع الجزائر: افتتاح مجلس قراءة الجامع الصحيح للإمام البخاري بدءاً من غد الأربعاء

أعلنت عمادة جامع الجزائر، في بيان لها، أنه سيتم افتتاح مجلس قراءة الجامع الصحيح للإمام البخاري ابتداء من الفاتح رجب 1446 هـ.

وجاء في البيان، أنه “جريا على هدى علمائنا، وعملا بسنة أسلافنا واستبشارا بمقدم شهر رجب الأصم. تعلن عمادة جامع الجزائر عن افتتاح مجلس قراءة الجامع الصحيح للإمام البخاري، رضي الله عنه، في فضاء المسجد، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الفاتح لشهر رجب 1446هـ، الموافق لـ01 يناير 2025م. بعد صلاة العصر مباشرة”. مشيرا إلى أن الدعوة عامة.