جامع الجزائر..المقابر والصابلات: هذا برنامج سير الحافلات في عيد الفطر

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا” برنامجاً خاصاً لتسهيل تنقلات المواطنين بكل أريحية. يشمل رحلات نحو جامع الجزائر، برنامج ترحم لزيارة المقابر، ورحلات مباشرة نحو منتزه الصابلات. وهذا طيلة أيام خلال عيد الفطر.

كما أشارت مؤسسة “إيتوزا” إلى أنها وضعت برنامج خاص بالنقل العمومي عبر الحافلات، ينطلق من الساعة 06:30 صباحاً إلى غاية الساعة 19:00 مساءً.

في حين، تبدأ الفترة الليلية من الساعة 19:00 مساءً وتستمر إلى غاية 00:40 بعد منتصف الليل.

في حين، تغطي حافلات المؤسسة 187 خطاً في الفترة الصباحية، و23 خطاً للخدمة الليلية.

برنامج النقل نحو جامع الجزائر

كما خصصت ايتوزا برنامجا لتمكين المصلين من أداء صلاة العيد، خصصت المؤسسة 10 خطوط مباشرة تنطلق من المحطات التالية:

ساحة أول ماي (مروراً بالعناصر). أودان. ساحة الشهداء. محطة القبة. براقي. الكاليتوس. خميس الخشنة (مروراً بحمادي). أولاد موسى (مروراً بالرغاية، الرويبة، والحميز). سيدي عبد الله. الدويرة. في حين، تنطلق الرحلات الأولى على الساعة 05:30 صباحاً. كما تم برمجة رحلات العودة مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة.

برنامج زيارة المقابر

كما تم تخصيص خلال اليومين الأول والثاني من العيد، 5 خطوط نحو المقابر الرئيسية من الساعة 07:00 صباحاً حتى 13:40 زوالاً: أول ماي إلى مقبرة العالية. ساحة الشهداء إلى مقبرة العالية. شوفالي إلى مقبرة دالي براهيم. باش جراح إلى مقبرة سيدي رزين (مروراً ببراقي). الحراش إلى مقبرة العالية (مروراً بمقبرة سيدي الطيب).

برنامج النقل نحو منتزه الصابلات

كما خصصت المؤسسة 6 رحلات خاصة نحو المنتزه خلال يومي العيد، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 18:00 مساءً، انطلاقاً من:

​ساحة أول ماي

​ساحة الشهداء

​براقي

​الكاليتوس

​خميس الخشنة

​أولاد موسى

