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جامع الجزائر: انطلاق التسجيلات الأولية في حلقات التعليم القرآني اليوم السبت

بقلم عايدة.ع
جامع الجزائر: انطلاق التسجيلات الأولية في حلقات التعليم القرآني اليوم السبت
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أعلنت عمادة جامع الجزائر، عن انطلاق التسجيلات الأولية في حلقات تحفيظ وتجويد القرآن الكريم، ابتداء من اليوم السبت، وذلك تزامنا والاحتفاء بالذكرى الأولى لافتتاح هذا الصرح الديني.

وأوضح بيان لعمادة جامع الجزائر أن “الراغبين في حفظ القرآن وترتيله مدعوون للتواصل حضوريا مع القائمين بالأمر. من الأئمة والمرشدات كل أيام الأسبوع ماعدا الجمعة. ابتداء من يوم السبت 15 فيفري الجاري إلى غاية 28 من نفس الشهر”.

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