جامع الجزائر..انطلاق مجلس الفتوى كل يوم ما عدا الجمعة

أعلن قسم الإفتاء بالفضاء المسجدي التابع لجامع الجزائر، تنظيم مجلس الفتوى يومياً، ما عدا الجمعة.

وأوضح بيان جامع الجزائر، أن مجلس الفتوى ينطلق بعد صلاة العصر في مدخل قاعة الصلاة ومدته ساعة. وأضاف البيان ذاته، أن المجلس سيكون ابتداء من اليوم الأربعاء 26 جوان.

وجاء في البيان “يعلم قسم الإفتاء بالفضاء المسجدي تنظيم مجلس الفتوى بعد صلاة العصر، من كلّ يوم، ما عدا الجمعة لمدة ساعة في مدخل قاعة الصلاة وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء”.