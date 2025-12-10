جامع الجزائر: تسلّم مخطوطات نادرة للخطّاط شريفي

إستلم أمس بشير بسعود، مدير الدّيوان بجامع الجزائر، وموسى إسماعيل، رئيس المجلس العلميّ، مجموعة من النّفائس الفنيّة والمخطوطات النّادرة من شيخ الخطّاطين. البروفيسور محمّد بن سعيد شريفي، لفائدة متحف الحضارة الإسلاميّة في الجزائر.

وأكّد مدير المتحف، خالد صابر الشريف، بالمناسبة، أنّ هذه المجموعة تزخر بنفائس فنيّة وتاريخيّة، حيث تضمّ النّموذج الأوّلي لمخطوط المصحف الشّريف برواية ورش عن الإمام نافع. إلى جانب التّصاميم الأوّليّة للعملات والأوراق النّقديّة الجزائريّة، ومنها أوّل قطعة نقديّة فضّيّة من فئة عشرة دنانير.

كما شملت 23 لوحة فنيّة أصيلةً للخطّاط شريفي، تنوّعت بين آيات قرآنيّة وأدعية وأذكار. وقالب الآية القرآنيّة (البروفة) التي استعملت في تزيين جامع العلّامة عبد الحميد بن باديس بالعاصمة. فضلًا عن مجموعة من الأوسمة والشّهادات العالميّة التي نالها، ولوحات لتلامذته تعكس تواصل السند الفنّي.

وعقب مراسم التسلّم، شارك وفد الجامع في الجلسة الافتتاحيّة للطبعة السادسة عشرة لفعاليات “وسام العالم الجزائريّ”. التي يحتضنها المركز الثقافيّ للجامع، حيث ألقى رئيس المجلس العلميّ كلمة بالمناسبة. أشاد فيها بهذا المحفل، مثمّنًا جهود العلماء المكرّمين في خدمة العلم والمعرفة.

