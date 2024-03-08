جامع الجزائر ..قرابة 40 ألف مصلِِ في ثاني صلاة جمعة 

كشفت خلية الإعلام التابعة لجامع الجزائر أن عدد المصلين ناهز 40 الف مصل في ثاني صلاة جمعة بالمسجد.

وفي أوّل صلاة جمعة بجلمع الجزائر عقي إفتتاحه من قبل رئيس الجمورية وصل إلى 38 ألف مصل.

ومن المتوقع أن يصل عدد المصلين بالمسجد خلال شهر رمضان إلى ارقام قياسية خلال صلاة التراويح.

وسخرت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع مختلف التشكيلات الأمنية. والتي تعمل على تأمين مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى جامع الجزائر.

كما قامت ذات المصالح بإجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية.

وكذا تسهيل سيولتها عبر كافة الطرق، مع وضع تشكيل أمني مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح.