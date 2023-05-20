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قناة النهار

جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث

بقلم قناة النهار
جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث
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جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث

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رابط دائم : https://nhar.tv/uFjNu
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