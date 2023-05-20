قناة النهار جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث بقلم قناة النهار نشر في 20 ماي 2023 - 14:09 كوارث شارك غرِّد أرسل 50 0 جامع الجزائر ..نظام مضاد للزلازل يقلص قوة الزلزال إلى الثلث إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uFjNu اقرأ أيضا الشيخ النوي: ظاهرة دخيلة وغريبة في المساجد الجزائرية.. كراسي جماعية مثبتة أثناء الصلاة قناة النهار 11 ماي شوفو حكايتي: قصة أقرب إلى الخيال .. شاب يختفي في ظروف غامضة و أم تبكي بحرقة على إبنها قناة النهار 30 أفريل أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل قناة النهار 07 ماي مهلوسات على شكل حلويات موجهة للأطفال المتمدرسين .. أمن وهران يكشف تفاصيل صادمة وخطيرة قناة النهار 30 أفريل عين تموشنت/ المشي و التخييم .. مسارات سياحية و رحلات إستجمامية لإكتشاف المكان قناة النهار 14 ماي حجز 3113 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مخبأة داخل خزان البنزين للسيارة قناة النهار 07 ماي غليزان: للحفاظ على المنظر العام للمدن .. مطالب بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وبدون رخصة قناة النهار 16 ماي قدوم أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 11 ماي طالع هابط: النوي يزور مسقط الشهيد" بن علال" ويستذكر معركة "واد الشولي" مع قدماء المجاهدين قناة النهار 18 ماي وزير التربية : محاولة بائسة لإغراق الوطن بكميات من المخدرات والوزارة سطرت برنامجا خاصا للتحسيس قناة النهار 20 ماي