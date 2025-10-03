جامع الجزائر يتطلع إلى توطيد العلاقة مع مراكز إندونيسيا العلمية

قال عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، أن جامع الجزائر يتطلع إلى توطيد العلاقة مع المراكز العلمية في إندونيسيا.

واستقبل عميد جامع الجزائر، الخميس، نائب وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي، محمد أنيس ماتا، ومرافقيه.

وركّز القاسمي الحسني مع ضيفه على سبل توطيد التعاون الثقافي والديني بين البلدين الشقيقين.

مذكرا بعمق الروابط الأخوية التي تجمع الجزائر بإندونيسيا، وقال إنّها “تتجاوز مفهوم الصداقة لتبلغ أخوة الإسلام الجامعة”.

وحرص الحسني على استعراض “الرسالة الحضارية” التي يضطلع بها جامع الجزائر، باعتباره “منارةً للعلم وحصناً للمرجعية الدينية الجامعة”.

كما أشاد نائب وزير الخارجية الإندونيسي بدور جامع الجزائر بصفته “معلماً إسلامياً فريداً”.

ولفت إلى “حرص القيادة الإندونيسية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر في مختلف المجالات، كالتعليم”. وأشار ماتا إلى المنح الدراسية للطلاب المتبادلة بين البلدين.