جامع الجزائر يحتضن حملة تحسيسيّة لتثمين جلود الأضاحي

احتضن جامع الجزائر، اليوم الأربعاء، فعاليّات الحملة التحسيسيّة لتثمين جلود الأضاحي؛ وهي المبادرة الرّامية إلى توعية المواطنين بالأهميّة البيئيّة والاقتصاديّة للتعامل السّليم مع جلود الأضاحي، وتجنُّب الرّمي العشوائيّ المضرّ بالصّحّة العموميّة، وذلك تحت شعار: “جلد الأضحيّة.. ثروة تستثمر”.

وأشرفت على إعطاء إشارة انطلاق هذه الفعاليّات، كوثر كريكو، وزيرة البيئة وجودة الحياة، بمعيّة بشير بسعود، مدير ديوان عميد جامع الجزائر، ممثّلا عن العميد. وعبد الوهّاب زيني، الوالي المنتدب للحراش. وبحضور كلّ من الشّيخ بوعمرة بن عامر، رئيس قسم الإفتاء بالفضاء المسجديّ، وأ.د سليمان ولد خسال، مدير مساعد بالمدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة “دار القرآن”.

وشهدت الحملة، التي أقيمت معارضها التّوعويّة في صحن الجامع، مشاركة جمعيّات المجتمع المدني النّاشطة في المجال البيئي، إلى جانب أشبال الكشّافة الإسلاميّة الجزائريّة.