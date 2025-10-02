جامع الجزائر يستقبل هدية ذات قيمة تاريخيّة ورمزيّة عالية

إستقبل عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسميّ الحسنيّ، سعادة سفيرة مملكة النرويج بالجزائر. الّتي قدّمت له هديّة تاريخيّة نادرة؛ وهي عبارة عن وثيقة مؤرّخة سنة 1743م،.

ووحسب بيان لعمادة جامع الجزائر، فإن هذه الرسالة الدبلوماسيّة تسجّل حادثة بحرية بين الجزائر والنرويج. في البحر الأبيض المتوسط. وتؤرّخ لحادثة إعتراض باخرة نرويجيّة، في البحر الأبيض المتوسط، بسبب عدم امتلاكها “براءة مرور متوسّطية”. قبل تدخّل الدّاي حينها، للإفراج عن طاقم السفينة المتبقّي، لكنّه شدّد على وجوب إحترام القوانين البحريّة والإلتزام بالمعاهدات.

وتبرز الوثيقة مكانة الجزائر آنذاك، كقوّة وازنة في البحر المتوسط، استطاعت أن تفرض سيادتها البحرية وقوانينها على السفن الأجنبية، ممّا يعكس قوّة الدّولة الجزائريّة ، في تلك المرحلة. وقدرتها على حماية مصالحها، وإلزام شركائها باحترام تعهداتهم والتزاماتهم تجاهها.

من جهته، عبر عميد جامع الجزائر عن تقديره لهذه الالتفاتة الرمزيّة، مذكرا بأن تاريخ الجزائر حافل بالأمجاد. وأنّها ستظل وفيّة لتاريخها العريق، كما أنها ماضية في تعزيز جسور التعاون مع شركائها. ومن بينهم مملكة النرويج، على أساس السيادة والمصالح المشتركة و الاحترام المتبادل.

