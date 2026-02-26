جامع الجزائر يسطر برنامجا ثريا لتعزيز الوعي الديني خلال رمضان

أعد جامع الجزائر بمناسبة شهر رمضان الفضيل برنامجا ثريا يهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والمرجعية الدينية الوطنية وتعزيز الوعي بما ينسجم مع مقاصد الصيام.

وقد تم اختيار كوكبة من حفظة القرآن المتميزين بالإتقان وحسن الأداء لإمامة جموع المصلين في صلاة التراويح بالفضاء المسجدي لجامع الجزائر. تجسيدا لأصالة المدرسة الجزائرية في التلاوة وترسيخا للمرجعية الدينية الوطنية في محراب هذا الصرح الديني والحضاري.

وضمن اهتماماته بقضايا المجتمع، يسعى الجامع إلى أن ترتكز خطب الجمعة لشهر رمضان على مقاصد الصيام والقيم الروحية والاجتماعية. مثلما كان عليه الشأن في الجمعة الأولى من الشهر الكريم، والتي تطرق فيها الإمام الخطيب الشيخ حسين وعليلي إلى فضائل شهر رمضان الذي يعد “فرصة لإعادة تقويم السلوك الاستهلاكي. وترسيخ ثقافة الاعتدال والوعي بما ينسجم مع مقاصد الصيام في تزكية النفس وتعزيز روح التكافل.

ويتضمن البرنامج من جهة أخرى، حلقات خاصة بأحكام التلاوة وأخرى تتعلق بالفتاوى، على غرار برنامج “منارة الفتوى” الذي يقدم فتاوى دينية قصيرة ومنضبطة بمشاركة المشايخ المعنيين بالفتوى بجامع الجزائر. حيث يجيبون عن استفسارات وانشغالات المواطنين حول مسائل فقهية مختلفة.

وباعتباره مركز إشعاع ديني روحي وعلمي وثقافي بارز، أطلق جامع الجزائر أيضا سلسلة من دروس الوعظ قبل صلاة التراويح. تتناول مواضيع إيمانية وسلوكية وغيرها.

كما يتم نقل وقائع الدروس وصلاة التراويح، طيلة الشهر الفضيل، مباشرة عبر المنصات الرسمية لجامع الجزائر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. ما يتيح للمواطنين من داخل الوطن وخارجه مواكبة الأجواء الإيمانية والاستفادة من الدروس الرمضانية.

وبهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من أداء صلاة التراويح بكل أريحية. أطلقت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها برنامج رحلات منتظم ومستمر إلى جامع الجزائر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور