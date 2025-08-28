جامع الجزائر يسطر برنامجا خاصا بذكرى المولد النبوي الشريف

سطر جامع الجزائر برنامجا خاصا بشهر ربيع الأنوار تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف. يتضمن ندوات علمية ودروس مسجدية وأنشطة ثقافية.

حسب بيان لجامع الجزائر، يتضمن هذا البرنامج الذي سيجري تحت شعار “كان خلقه القرآن”. تنظيم ندوات علمية ودروس مسجدية على مدار شهر ربيع الأول، وذلك قبل ربع ساعة من وقت صلاة العشاء.

وستتمحور مواضيع هذه الدروس حول السيرة النبوية العطرة، علاوة على تنشيط دورات علمية من قبل نخبة من الأئمة والباحثين والأساتذة.

وفي ذات السياق، سطر المركز الثقافي لجامع الجزائر، برنامجا يشمل ورشات للخط العربي ومعارض للفن الإسلامي وأخرى للمنمنمات. كما من المقرر إقامة احتفال رسمي عشية ذكرى المولد النبوي الشريف، يوم الخميس المقبل.

للإشارة، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كانت قد أعلنت أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون يوم الجمعة 12 ربيع الأول 1447 هـ الموافق لـ 5 سبتمبر 2025.