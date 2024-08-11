جامع الجزائر يفتح باب التوظيف

أعلنت المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن”، عن فتح باب الترشح للتوظيف عن طريق التكفل بعد عملية النقل، بعنوان سنة 2024.

وحسب بيان لعمادة جامع الجزائر، أنه وعلى الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية والراغبين بالتوظيف على سبيل النقل، إيداع الملفات في المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية الكائن مقرها بجامع الجزائر بالمحمدية.

ويتكون ملف الترشح من طلب خطي يتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان، ونسخة من مقرر الترسيم في الرتبة. ونسخة من السيرة الذاتية، وشهادة الإقامة.

ويكون إيداع أو إرسال الملفات في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ 14 أوت 2024.

هذا ويتم التوظيف عن طريق النقل بعد دراسة الملفات وإجراء مقابلة مع لجنة مختصة.